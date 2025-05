Marcello Novaes quebra o silêncio sobre término polêmico com dentista 33 anos mais jovem

ME SEGURA, BRASIL! O climão está instalado e o babado é dos grandes! Marcello Novaes, galã eterno e atualmente no ar em Dona de Mim (Globo), resolveu se pronunciar sobre o bafafá envolvendo o fim de seu relacionamento com a cirurgiã-dentista Saory Cardoso, de 29 anos. E olha… a situação tá mais quente que camarim de protagonista!

Tudo começou quando a bela loira revelou que o motivo do término teria sido nada menos que… um preenchimento nos glúteos! Isso mesmo! Segundo ela, o ator não curtiu a nova “volumetria” e deu tchau por telefone logo após a intervenção estética!

“É um momento muito delicado para mim, pois o término foi uma decisão dele, comunicada por telefone há poucos dias, logo após eu ter feito um preenchimento nos glúteos que acabou incomodando ele”, desabafou Saory nas redes, visivelmente abalada.

Marcello, por sua vez, foi diplomático — mas não deixou de soltar um veneninho sutil ao falar ao programa Fofocalizando, do SBT: “Não tenho nada pra dizer. Os relacionamentos acontecem, terminam. Às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica… enfim, tem reações que às vezes são inesperadas”, alfinetou com aquele tom zen que só um ator experiente sabe dar.

Apesar da saia justíssima, ele garantiu que está “tudo certo”: “O importante é que está tudo bem, tudo tranquilo.”

Vale lembrar que, em abril, o ator já havia dito à revista Quem que terminou o namoro para focar na carreira e na intensa rotina de gravações como protagonista: “É difícil fazer uma novela e poder cuidar da saúde. Mal tenho tempo para fazer os exercícios que estava acostumado. Está um pouco apertado para mim.”

Ou seja… será que o bumbum foi mesmo o motivo, ou só o estopim de uma relação com data de validade? Fato é que o romance chegou ao fim e as versões divergem — mas o recheio dessa história tá dando o que falar!