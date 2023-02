Maraisa debocha do ex- relacionamento entre Maiara e Fernando Zor

Além de zoar com a cara de Maiara, Maraisa fez a tred para divulgar a nova música de trabalho da dupla, ‘Felizes Para Sempre’.

Quem precisa se inimigo quando tem a Maraisa como irmã? Nesta quarta-feira (15) a cantora provou que prefere perder a amizade da irmã do que perder a piada. Após se auto zoar com um vídeo onde possui diversas fotos com seu ex como forma de promover a nova música de trabalho da dupla, sem medo das consequências, Maraisa também publicou um vídeo com fotos da irmã com seu ex-namorado, o cantor Fernando Zor.

Na legenda de seu post, a cantora afirma que irá apanhar quando chegar em casa e, bem debochada, desafia o público a descobrir quem está nas fotos com a irmã, já que o rosto de Fernando foi tampado por emojis em todas as fotos.

“Acho que vou apanhar em casa, mas foi mais forte que eu! Tentei fazer a trend #FelizesParaSempre com a @maiara, mas parece que empacou… Duvido alguém adivinhar quem é que está com o rosto tampado com o emoji na trend, desafio difícil esse, hein?! 😂”, legendou a cantora.