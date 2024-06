Mamma Bruschetta é internada em hospital de São Paulo

Meu Deus! Minha amigas de São Paulo me ligaram urgentemente para me falarem do estado de saúde de Mamma Bruschetta. A apresentadora está com 74 anos e precisou de cuidados médicos após passar mal. Ela está internada no Hospital São Luiz Itaim, na zona sul de São Paulo.

Segundo o site Notícias da TV, a assessoria de imprensa da artista informou que ela passará por exames médicos. “Ela está bem, só com um pouco de falta de ar”, informou Thiago Nielsen, que a acompanha no hospital e acredita que ela seja liberada ainda hoje.

“Trouxemos ela para o pronto-socorro, ela está fazendo alguns exames, e eles internam para ela ficar mais acomodada e ter mais conforto para fazer tudo. Esperamos que ela saia ainda hoje, que não seja nada de mais”, completou.