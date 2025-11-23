Malu Borges anuncia segunda gravidez e movimenta as redes: influenciadora abre nova fase da maternidade e público surta

A internet entrou em estado de excitação coletiva após Malu Borges, uma das influenciadoras mais engajadas do país, confirmar que está esperando seu segundo filho.

A revelação foi feita por meio de uma publicação cuidadosamente produzida com iluminação perfeita, tom emocional calibrado e estética característica da criadora, que costuma transformar cada momento íntimo em conteúdo que domina conversas digitais.

A postagem, que rapidamente ultrapassou milhares de interações, confirmou o que parte do público já especulava havia dias: a família está prestes a crescer.