Kátia Flávia
Malu Borges anuncia segunda gravidez e movimenta as redes: influenciadora abre nova fase da maternidade e público surta

A influenciadora Malu Borges confirmou nesta semana que está grávida do segundo filho. O anúncio, publicado nas redes sociais, gerou forte repercussão entre fãs, famosos e marcas, consolidando mais uma vez sua força na economia da influência.

23/11/2025 13h45

A internet entrou em estado de excitação coletiva após Malu Borges, uma das influenciadoras mais engajadas do país, confirmar que está esperando seu segundo filho.
A revelação foi feita por meio de uma publicação cuidadosamente produzida com iluminação perfeita, tom emocional calibrado e estética característica da criadora, que costuma transformar cada momento íntimo em conteúdo que domina conversas digitais.

A postagem, que rapidamente ultrapassou milhares de interações, confirmou o que parte do público já especulava havia dias: a família está prestes a crescer.

