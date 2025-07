Maisa volta à Globo para ser repórter por um dia e entrevista Superman

A nossa eterna pequena gigante Maisa Silva foi anunciada como repórter especial do Fantástico para o quadro O Show da Vida.

No teaser divulgado pela Globo, a atriz e apresentadora aparece diretamente do alto do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A missão que a jovem de 23 anos recebeu não é para os fracos: entrevistar o ator David Corenswet, intérprete do herói Super-Homem.

“Eu tive a honra de entrevistar os atores do filme Superman e o diretor do filme”, escreveu a atriz nas redes sociais.

A ação faz parte da campanha de divulgação do novo filme do herói, que chega aos cinemas brasileiros em 10 de julho e leva o nome do próprio personagem.