Maior Cristo do Brasil em Encantado teve a benção do Papa Francisco e pesa 1712 toneladas

Gente, já estou aqui arrumando as malas para ir correndo até o aeroporto e pegar o primeiro avião para Porto Alegre e de lá, pegarei um chofer para me levar para conhecer o novo Cristo para eu poder benzer todos os meus terçinhos, porque, se tem algo que eu adoro fazer é visitar o Cristo.

Neste domingo (6), o complexo do Cristo Protetor foi inaugurado na cidade de Encantado, localizada a 145 km de Porto Alegre. O monumento de 43 metros de altura que se tornou o maior Cristo do Brasil, ele tem 5 metros a mais que a famosa estátua do Rio. Além disso, a escultura tem um mirante no formato de coração a 33 m de altura.

Na cerimônia de inauguração, uma missa foi celebrada pelo cardeal Dom Silvano Tomasi e pelo arcebispo Dom Jaime Spengler, com apresentação da Ópera Gaúcha do Cristo Protetor. Durante a celebração, eles leram uma mensagem do Papa Francisco abençoando o maior Cristo do Brasil.

“Estamos vivendo um dia histórico para nossa comunidade, o Cristo de Encantando será oficialmente inaugurado. Uma linda cerimônia acontece neste momento, aos pés do monumento. Que Cristo nos ilumine e seja o caminho para o nosso desenvolvimento.”, disse o Papa.

A envergadura dos braços do novo Cristo é de 36 metros. A estrutura, feita de concreto armado e aço, pesa 1.712 toneladas e está sobre um pedestal de seis metros de altura por 39 metros de extensão. A mão direita do monumento religioso tem um fragmento que foi benzido pelo Papa Francisco.

“O Cristo Protetor de Encantado é a união de ideias e esforços de famílias, líderes encantadenses, religiosos e empresários que visam marcar a força da fé, da devoção e da gratidão de um povo que venceu pelo trabalho”, diz a prefeitura de Encantado.

O complexo do Cristo Protetor possui capela, velário, praça de alimentação e loja de lembranças, além do mirante. O estacionamento é gratuito e a entrada para visitantes custará 30 reais, sendo que idosos e moradores da cidade pagam meia-entrada e crianças de até 12 anos não pagam.

A visitação do monumento estará aberta ao público geral a partir de terça-feira (8). Os horários de funcionamento serão de terça a domingo, além de feriados nacionais, das 9h às 17h. Segundo o Complexo, o acesso ao elevador que levará ao coração no centro ainda não estará disponível.