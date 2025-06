Maia Lozano abre o coração sobre romance que teve com Fiuk: “Foi intenso, longo e cheio de segredos”

Gente, estava no escritório em call com amigas paulistanas, eis que uma delas me conta que uma influencer rasgou elogios ao ex e não descartou a possibilidade de reatar o romance que tiveram. Amores, não sei vocês, mas estou emanando energias positivas para o universo juntar esse casalzão novamente. Meu bem, eles combinam muitoo!

Bem, acontece que, em entrevista ao programa ‘Para Aqui’, da RedeTV, a influenciadora Maia Lozano, de 27 anos, rompeu o silêncio sobre o relacionamento fora dos holofotes que manteve por dois anos com o cantor e ator, Fiuk, de 34 anos.

A musa fitness contou que o romance com o filho de Fábio Jr. foi intenso e cheio de altos e baixos, e, por escolha dela, fora da mídia para evitar exposições desnecessárias.

“O que eu e o Fiuk tivemos não foi qualquer coisa… foi intenso, longo e cheio de segredos que só nós dois sabemos. Nos reservamos para manter a relação saudável e longe da inveja e maldade”, desabafou.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de reatar o romance com o astro, Maia confessou: “Tem gente que não é passado. É pausa.”

E continuou: “Às vezes a vida separa para reencontrar com mais vontade. Ele sabe onde me encontrar. Quem sabe não rola um ‘remember’. Da minha parte, quero reconciliar.”

Maia revelou que o relacionamento discreto com Fiuk foi uma escolha sua para evitar inveja (Divulgação)

E para descontrair, Maia Lozano contou que Fiuk tem acesso vitalício a seus perfis em plataformas adultas como Privacy e Only Fans.

“Já marcamos um reencontro, ele tem até assinatura vitalícia das minhas plataformas +18”, brincou.

Após as declarações da musa fitness, internautas voltaram a especular a possibilidade de ‘revival’ do ex-casal. E para a alegria dos fãs do casal, Maia não descartou a chance de voltar a se relacionar com Fiuk.

“Nosso contato hoje é pela rede social. Não temos mágoas, não teve traição, o fim foi bem natural. Não existe briga, nem discussão. Era uma relação leve e tranquila”, completou.