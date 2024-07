Mãe de Viih Tube fala sobre recuperação depois de passar por cirurgias plásticas

A mãe de Viih Tube usou suas redes sociais para falar diretamente com seus seguidores e acalmá-los diante das diversas perguntas sobre as cirurgias plásticas. Viviane Di Felice se submeteu a um combo de cirurgias plásticas na face: facelift deep plane, aplicação de células-tronco, lipofilling, blefaroplastia superior e inferior e lip lifting.

“Hoje eu estou no meu quarto dia depois da cirurgia. E vocês conseguem observar bem, né? Que estou bastante inchada e, além de eu estar inchada, eu estou sentindo que estou inchada. Então qual é a sensação para você aí que pretende fazer essa cirurgia?”, começou a mãe da ex-BBB.

“É uma sensação até que o doutor falou para mim: parece que tem um chapeuzinho de aniversário na cabeça, que você puxa o elastiquinho aqui. Estou sentindo isso. Puxa assim, está bem amarrado, eu estou me sentindo bem esticada e inchada. Não dói, tá? Vou falar a verdade para vocês. O que senti de dor foi na garganta. Porque como intubou, arranhou minha garganta, não tem nada a ver com a cirurgia. Essa ardência que deu que foi a coisa que me incomodou”, continuou.

“E até agora estou me sentindo normal, parece que eu nem fiz cirurgia. O que eu estou sentindo agora é que parece que eu passei uma máscara no rosto e aí deu aquela puxada. Não é nem incômodo, mas eu estou repousando, estou bem quietinha. Ontem praticamente não fiz nada, não mexi no celular, não mexi no computador porque o olho fica lacrimejando. Hoje está muito melhor, está uns 80%, estou lacrimejando bem pouco. Acho que até o final da semana eu estou zerada já. Amanhã, que é quarta-feira, dia 3, vou estar retornando no médico e vou falar para vocês como foi, o que ele vai fazer”, finalizou.