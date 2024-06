Mãe de Marília Mendonça detalha acidente de carro

Mãe da nossa querida e eterna Marília Mendonça, Dona Ruth se acidentou de carro na semana anterior e deixou os fãs e seguidores muito assustados com a notícia. Ela se pronunciou no último domingo (09/06) para informar ao público sobre sua saúde após o acidente.

Através de um vídeo, a empresária que estava cheia de afeto de seus fãs e agradeceu a preocupação deles com a sua saúde.

“Oi, gente, boa noite. Passando aqui para agradecer às mensagens carinhosas de amigos, da família, dos parentes, para dizer que está tudo bem, tá? Muito obrigada pelo carinho, pelas orações, e está tudo bem. Eu estou aqui me recuperando”, começou a empresária.

“Eu não tinha vindo antes ainda falar com vocês, porque ainda sinto um pouco de falta de ar, sinto dores, estou meio inchadinha. Estou aqui deitada, mas está tudo bem. Estou medicada, tomando as precauções aqui, os remedinhos e estou aqui de repouso, viu? Muito obrigada pelas orações e pelo carinho de vocês todos, viu?”, finalizou a mãe da artista.

Ressaltando, o marido de Dona Ruth também estava no acidente, Deyvid Fabrício teve ferimentos leves. O acidente ocorreu quando eles estavam indo ao Brás, em São Paulo, quando o motorista do caminhão ultrapassou o sinal vermelho e bateu no carro de luxo que seu marido dirigia, causando ferimentos leves em Deyvid e fraturando duas costelas de Dona Ruth.