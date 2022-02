Mãe de Maria, do ‘BBB22’, escreve carta aberta a filha: “Eu juro que tentei”

Na carta, Alba Michele ainda cita o afastamento da filha da família

Aguenta coração! A empresária Alba Michelle, mãe de Maria do ‘BBB22’ postou em seu Instagram (@eualbamichele), uma carta aberta a filha, Vitória — verdadeiro nome de Maria. Para quem não sabe, a atriz é afastada dos seus parentes, inclusive a irmã de Maria, Gabriela, postou que faz meses que elas não se falam.

A empresária Alba Michelle, mãe de Maria do ‘BBB22’ postou em seu Instagram (@eualbamichele), uma carta aberta a filha, Vitória — verdadeiro nome de Maria

Na carta de Alba, ela cita que crescer é muito dolorido e que se orgulha da liberdade da filha — devido a ela ser bissexual assumida e ter transado com Eliezer no programa: “Entre opiniões e julgamentos, todos vivem em função da vida de pessoas ‘estranhas’. Mas, para mim, para a nossa família, a Maria é a Vitória. Uma menina, uma jovem, cheia de sonhos, expectativas, e que por várias vezes sofreu decepções e frustrações. Nunca foi fácil, eu sei, meu amor!”.

Para quem não sabe, a atriz é afastada dos seus parentes, inclusive a irmã de Maria, Gabriela, postou que faz meses que elas não se falam

Alba também cita que não fácil cria-la devido as adversidades financeiras, mas que Maria sempre a inspirou a correr atrás do que queria: “Sua liberdade, desde pequena, era contagiante! Uma força tão grande que me fez ter a coragem de ir em busca também dos meus sonhos. Você me impulsionou!”. E sobre o afastamento da filha: “Sair do colo da mãe, em busca do mundo, o desenvolvimento enquanto mulher. O corte do cordão umbilical, o mesmo da história que você contou ao entrar para o ‘BBB’ . Sofrer faz parte do crescer! E como todas as escolhas que fazemos, existem as consequências”.

“Mas pra mim, será a mesma Vivinha de sempre. Eu te amo, te aguardando aqui fora no colo, no aconchego, e no amor incondicional. Te amo Vitória, Maria e Mercedes”, finalizou.

Bonito né? Tomara que Maria se aproxime da família assim que sair do programa — que no que depender do público será no primeiro paredão que cair…