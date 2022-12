Mãe de jovem desaparecida esclarece história e pede empatia: “Anny passou por uma situação traumática”

Ana Paula Maria usou as redes sociais depois que sua filha ficou três dias perdida e comentou os próximos passos do caso

A internet ficou bem movimentada com o sumiço de Anny Vitória, a jovem cantora que ficou sumida por três dias, deixando a família de cabelo em pé. A mãe da jovem usou as redes sociais para contar os próximos passos no processo e esclarecer alguns pontos da história, pedindo empatia.

“Vim aqui agradecer a todos que se preocuparam com Anny e informar que ela está bem, a gente está com ela. Queria agradecer o pessoal da delegacia, que nos ajudou bastante nas buscas por ela”, iniciou.

Ana ainda conta que levou a menina ao hospital para ver como estava sua saúde depois de passar três dias longe da mãe. “Pedimos compreensão em determinados comentários, o ocorrido já está sendo investigado e a medida em que as investigações forem evoluindo, podemos esclarecer tudo da melhor forma. Anny é uma adolescente de 15 anos que passou por uma situação traumática. Empatia é tudo que precisamos no momento”, finalizou.

Vale ressaltar que as duas passeavam em um shopping quando a jovem sumiu. Eita!