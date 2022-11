Mãe de Deolane critica Record TV: “Que emissora podre, que emissora lixo!”

A mãe da advogada, está criticando a emissora por nunca ter colocado uma música do falecido marido de Deolane durante as festas do reality.

Na madrugada deste sábado (05), enquanto os peões estavam curtindo a ‘Festa Geométrica’ na “A Fazenda”, o clima aqui fora estava pegando fogo. Indignada com a emissora, a mãe de Deolane,dona Solange Bezerra, publicou em seu instagram alguns stories onde repudia e rasga críticas a emissora responsável pelo reality.”Gente, é muito nojento isso o que eles fazem com a Deolane, né? (…) Que emissora podre, que emissora Lixo!”

Desta vez, o motivo que levou a mãe da advogada a reclamar em público foi o fato da produção do reality nunca ter colocado uma música do falecido MC Kevin para tocar durante as festas da edição.

”Todas as festas eles tocam música do Naldo para a Moranguinho. Eles sabem da história da Deolane com o Kevin, o quanto ela o amava e o quanto as músicas dele fazem sucesso… E não têm a decência e a dignidade de colocar uma música dele para ela ouvir”, reclamou Solange.