Madonna teria ignorado sintomas da infecção e dando tudo de si nos ensaios

De acordo com as más línguas, a cantora estava ensaiando 12 horas seguidas em alguns dias da semana para sua turnê

Muitos já disseram que Madonna vive a vida como se tivesse seus bons 12 anos, mas o que esquecemos é que o corpo da cantora já pede arrego pelas longas jornadas de trabalho. A rainha do pop teria ignorado os sintomas da infecção, de acordo com a revista People. Tudo se agravou e ela precisou ser internada, dando uma pausa na “Celebration Tour”, que iria iniciar no próximo dia 15.

“Ela não queria perder tempo dos ensaios. Ela estava esgotada e não estava se sentindo 100%. Mas é implacável em sua busca para ser a melhor, para impressionar seus fãs e fazer o que outros antes dela não fizeram”, disse uma fonte.

A fonte ainda completa: “Madonna está muito ocupada há muito tempo e não cuida de si mesma. Ela apenas continua a se esforçar além do limite”, garantiu.