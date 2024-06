Lumena debocha de Solange Gomes por criticar De Férias com o  Ex

Eitaaa! Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que o barraco está pronto para acontecer. Após viralizar as cenas de sexo do último De Férias com o Ex, a ex-modelo e escritora Solange Gomes utilizou as suas redes sociais para mostrar a sua indignação com o ocorrido, criticando os participantes do reality.

“ Que horror. A degradação das mulheres. Infelizmente as pessoas se prestam a participar de um programa como esse. Nos anos 2000, o nome era Brasileirinha “, comentou Solange.

“Precisam tirar do ar esse programa De Férias com o Ex. sexo todo mundo faz, mas na TV?”, acrescentou a ex-modelo.

Porém, diante dessas críticas, uma das participantes dessa edição do reality e também ex-BBB Lumena. utilizou as suas redes sociais para debochar de Solange, pelo fato dela estar criticando o reality, mesmo já tendo posado nua para a capa da revista de conteúdos adultos. PlayBoy.

“Eu não tô entendendo, eu não tô entendendo nada… Ó, vixe Maria! Ó esse peitinho aí, bonitinho, viu Solange? Autorizada, né Solange? Mas que jornada, em minha irmã? Que jornada, hein?”, debochou Lumena, que continuou: “Ô Solange, ressignificou, ó, bonitinha.Barril grandona, Solange Gomes! Ô véi, delicinha. Eu pagava! Cadê você me convidando? Ó, já trouxe até o sabonete. Bora Solange? Partiu? Tô aí, viu? Botar na rede é peixe… se cair é peixe… é peixe que fala? O meu Deus eu não sei o ditado”.