Lulu Santos recebe alta hospitalar 

Que ótima notíciaaa! Na manhã desta segunda-feira (10), durante a exibição do programa Mais Você, que é apresentado por ninguém menos que a icônica Ana Maria Braga, a repórter Tati Machado revelou que, o cantor Lulu Santos, que teve que ser internado às pressas no último sábado (08), felizmente ganhou alta hospitalar.

“A boa notícia é que ele já recebeu alta do hospital agora de manhã e mandou um depoimento fazendo um alerta importante e a gente vai mostrar para vocês agora”, revelou Tati Machado.

Após a repórter dar essa bela notícia aos telespectadores, o programa matinal exibiu um vídeo que foi gravado pelo próprio Lulu Santos onde o cantor dá seu depoimento e sobre a importância das vacinas.

“Quis gravar esse vídeo, sem maquiagem, sem luz artificial, para demonstrar como fica uma pessoa como eu, que negligenciou em tomar a sua vacina de gripe este ano, uma coisa que eu regularmente faço. Eu contraí o vírus influenza A e estou há 3 dias internado em um hospital particular no Rio de Janeiro para tratar isso e as sequelas que traz”, iniciou o cantor.

“Este ano a vacinação para gripe no Brasil está abaixo de 50%. Logo nós, que somos um país com uma tradição de eficiência e eficácia de vacinação, quase uma escola disso, por algum motivo, isso se desvaneceu. Eu mesmo acabei ficando vítima disso. Pensei que devia ter vacinado, 3 dias depois que peguei essa doença, que já dura 7 dias e nos últimos 3 passei internado. Não desejo isso a ninguém. Não façam como eu. Tome todas as vacinas, elas salvaram a humanidade”, completou Lulu.