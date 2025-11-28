Menu
Kátia Flávia
Kátia Flávia

Luísa Sonza incendia Nova York e joga “Luísa Manequim” no Top do Shazam USA após desfile histórico na Macy’s Parade

Performance explosiva da cantora vira assunto global e coloca o hit diretamente entre as músicas mais buscadas dos Estados Unidos.

Kátia Flávia

28/11/2025 16h00

unnamed (15)

“Luísa Manequim”, sucesso de Luísa Sonza, acaba de estrear no Top do Shazam USA. Crédito: Pam Martins

Foi simplesmente um espetáculo. A apresentação de Luísa Sonza na Macy’s Thanksgiving Day Parade — uma das maiores e mais tradicionais paradas do planeta, fez Nova York vibrar como se estivesse vendo o novo cometa Halley passar em plena manhã de feriado.

E o resultado veio em minutos: “Luísa Manequim” estreou no Top do Shazam USA, meu amor, coisa pra pouquíssimos!

unnamed (16)
“Luísa Manequim” entrou diretamente no ranking das músicas mais buscadas do Shazam nos Estados Unidos. (Foto: reprodução)

O desfile, que marcou a estreia oficial da artista nesse evento gigantesco, mostrou a força do momento internacional que ela está vivendo. Horas depois do show, a faixa entrou diretamente no ranking das músicas mais buscadas do país, ali, linda e brilhante, entre clássicos imortais e hinos pop globais.
E vamos combinar? Não é todo dia que uma brasileira chega assim, rasgando a porta da frente da música americana com essa elegância turbulenta.

ls macys5 pammartins
A apresentação gerou forte repercussão nas redes sociais.
ls macys3 pammartins
Crédito: Pam Martins

A repercussão nas redes sociais foi um colapso coletivo: fãs enlouquecidos, americanos chocados googlando “Who is Luísa Sonza?”, vídeos explodindo em todas as plataformas e a mídia norte-americana correndo atrás para entender quem é essa força da natureza que desembarcou no feriado mais tradicional deles.

ls macys2 pammartins
A presença de Luísa na Macy’s Parade é mais um passo importante em sua trajetória internacional. Crédito: Pam Martins

E 2025 já vinha sendo um ano de dominação mundial para a loira, colaborações com Joe Jonas e Mariah Carey, turnê nos Estados Unidos com ingressos esgotados em menos de 24 horas e até versão oficial do hino do Kansas City Chiefs em português. Sim, ela está em TODAS. E está gigante em todas.

“Luísa Manequim” segue disponível em todas as plataformas de streaming, pronta para continuar quebrando fronteiras, algoritmos e pescoços de tanto que o povo vira quando toca.

