Luísa Sonza incendia Nova York e joga “Luísa Manequim” no Top do Shazam USA após desfile histórico na Macy’s Parade

Foi simplesmente um espetáculo. A apresentação de Luísa Sonza na Macy’s Thanksgiving Day Parade — uma das maiores e mais tradicionais paradas do planeta, fez Nova York vibrar como se estivesse vendo o novo cometa Halley passar em plena manhã de feriado.

E o resultado veio em minutos: “Luísa Manequim” estreou no Top do Shazam USA, meu amor, coisa pra pouquíssimos!

“Luísa Manequim” entrou diretamente no ranking das músicas mais buscadas do Shazam nos Estados Unidos. (Foto: reprodução)

O desfile, que marcou a estreia oficial da artista nesse evento gigantesco, mostrou a força do momento internacional que ela está vivendo. Horas depois do show, a faixa entrou diretamente no ranking das músicas mais buscadas do país, ali, linda e brilhante, entre clássicos imortais e hinos pop globais.

E vamos combinar? Não é todo dia que uma brasileira chega assim, rasgando a porta da frente da música americana com essa elegância turbulenta.

A apresentação gerou forte repercussão nas redes sociais. Crédito: Pam Martins

A repercussão nas redes sociais foi um colapso coletivo: fãs enlouquecidos, americanos chocados googlando “Who is Luísa Sonza?”, vídeos explodindo em todas as plataformas e a mídia norte-americana correndo atrás para entender quem é essa força da natureza que desembarcou no feriado mais tradicional deles.

A presença de Luísa na Macy’s Parade é mais um passo importante em sua trajetória internacional. Crédito: Pam Martins

E 2025 já vinha sendo um ano de dominação mundial para a loira, colaborações com Joe Jonas e Mariah Carey, turnê nos Estados Unidos com ingressos esgotados em menos de 24 horas e até versão oficial do hino do Kansas City Chiefs em português. Sim, ela está em TODAS. E está gigante em todas.

“Luísa Manequim” segue disponível em todas as plataformas de streaming, pronta para continuar quebrando fronteiras, algoritmos e pescoços de tanto que o povo vira quando toca.