Oi? Ludmila quer mandar drone para casa do BBB22

A cantora está revelou que quer mandar um drone para passar informações para esposa

Ah se o Boninho sonha com isso… A cantora Ludmila esteve no programa de Fátima Bernardes, “Encontro”, e falou sobre a participação da esposa, Brunna Gonçalves no BBB22.

Reprodução: Rede Globo

A rainha da favela revelou que foi obrigada a colocar PPV em casa para assistir há amada 24 horas por dia e acompanha tudo. Fátima perguntou se ela tem vontade de alertar Brunna de algo e Lud disparou: “Claro! Tava aqui rodando o Projac todo para ver se conseguia mandar um drone lá para ela”.

Em seguida, soltou um: “Boninho, tô brincando!” e contou que ficou nervosa com a esposa por ela não ter conseguido encaixar o pão na prova do líder de ontem, (27).

Se fosse no reality rural estava facinho de mandar drone, carro de som…