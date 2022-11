Ludmilla dá sua opinião sobre jogo sem Neymar: “Faz muita falta no jogo”

Cantora usou o Twitter para contar detalhes do que estava achando da Copa no Qatar sem Neymar

Se vocês pensaram que Ludmilla entendia só de música, vocês estão enganados, porque a musa ainda entende de futebol melhor que muita gente aí. A cantora usou o seu Twitter para mostrar que é boa de bola e desabafou, dizendo que Neymar estava fazendo falta no jogo que rolou ontem (28).

“O Neymar faz muita falta no jogo gente, não adianta. Quando ele está, todo mundo do outro time fica em cima dele e o resto do time fica mais livre para jogar”, escreveu ela em seu Twitter.

Não posso dizer nada, porque não sou a técnica do esporte, mas posso dizer que Lud não está errada.