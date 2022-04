Chacota ou Marketing? Luciano Hang veste vermelho e tem estrelinha de PT no peito

Empresário de uma das maiores redes de lojas do Brasil, a Havan, veste vermelho no dia primeiro de abril

Minha gente, para tudo. Luciano Hang, o “véio da Havan” vestiu vermelho e colocou a estrela no peito, seria apoio ao PT? Tudo não passou de uma brincadeira de “primeiro de abril” já que Hang é gado do presidente Bolsonaro.

Para mim, tudo isso não passa de marketing, está querendo gerar engajamento em cima de Lula, mesmo não apoiando o candidato à presidência do Brasil. Seja menos!

Vale lembrar que Luciano é um dos apoiadores do governo Bolsonaro desde o início quando Jair se elegeu. Agora vem essa de vestir vermelho, afe.

Não é de hoje que Luciano Hang causa na internet, principalmente com suas ações de marketing que fazem a Havan ser do tamanho que é hoje. Só em 2021 foram abertas 15 megalojas, totalizando em 168 lojas abertas no Brasil, de acordo com a Veja.

Além disso ele emprega uma cadeia de 22 mil colaboradores diretos e 130 mil indiretos. É gente para mais de metro.

As redes sociais do dono da rede de lojas Havan segue com a foto de perfil em verde e amarelo. Bolsonaro, temos um fã número um do seu governo, pelo menos um, né?