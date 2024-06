Lucas Buda sobre Nina Capelly: “Torcer para tudo ficar bem logo”

Finalmente! Lucas Buda conversou com a Caras Brasil e falou sobre a notícia da perda do bebê de Nina Capelly, com quem viveu um affair no último mês. O capoeirista abriu seu coração e disse que está torcendo para o melhor.

“Fui para SP na semana passada para encontrar com a Nina e entender os próximos passos a partir da notícia que chegou [da gravidez], entender como seriam os exames, acompanhamento e também dar apoio à ela, mas durante a conversa fui surpreendido com a notícia da perda do bebê”, diz ele, que completa: “Agora é bola pra frente e torcer pra tudo ficar bem logo”.

Ainda segundo Lucas, apesar das dúvidas quanto à paternidade da criança, ele sempre esteve presente e disposto a colaborar com os cuidados referente a gravidez. Ele conta que os dois estavam aguardando o momento certo para confirmar se ele realmente era o pai. “A Nina mesmo disse que não tinha certeza disso, então faríamos o DNA quando possível para ter essa confirmação”, conta.