Lucas Buda revela como recebeu notícia de divórcio pós-BBB: “Complicado”

Lucas Buda não escondeu que a situação ficou complicada após sua saída do reality da Globo, aqui não estamos nem falando do financeiro do jovem, mas sim da sua separação de Camila Moura. Em entrevista ao Central Splash,ele revelou detalhes do período conturbado.

“Disseram: ‘Você vai ter entrevistas agora e vão te perguntar sobre isso. Você fala o que tiver que falar, e se não quiser, é um direito seu”, revelou Lucas.

Segundo ele, a proporção de sua separação somente foi revelada mais tarde, quando ele começou a retomar sua vida fora da casa. Buda também disse ter ficado “muito assustado e abalado” em sua primeira madrugada pós-BBB.

Lucas Henrique ainda relembrou a aparição de Camila Moura no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, logo na manhã após sua eliminação. “Cheguei na Ana Maria muito quebrado, destruído, e ali foi um golpe final. Depois do programa, pirei. Surtei um pouco, tive meu tempo, e a Globo me deu apoio psicológico para a gente tentar organizar e continuar as agendas, que eram muitas, após o programa”, disse ele.