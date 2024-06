Luana Piovani reage à lista de exigências para namorar Cauã Reymond: “Mulher objeto”

Luana Piovani meteu o bedelho na lista de exigências de Cauã Reymond para chamar uma sortuda de namorada. A atriz ressalta que o ator reforça a “mulher objeto”, que são pessoas que se moldam para caber no desejo de um homem.

“Quantas vezes você se submeteu a entrar em caixinha de mulher objeto para caber no desejo de um homem?”, diz a legenda do registro.

A famosa, por sua vez, também deixou sua opinião: “Isso é um blefe em forma de boy. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E as palhaças vão lá e gritam: me escolhe, me escolhe”, disparou Luana Piovani.

A revelação das exigências veio de Loe Dias: “A mulher tem que ser caseira igual a ele, malhar, treinar e cuidar da alimentação. Ele não gosta de mulher aparecida, que ri alto, espalhafatosa. Dorme e acorda cedo, ele é assim. Quem namora com ele, também tem que ser. Esquece fumar e beber. Ele é totalmente naturalista e as mulheres também tem que ser”, revelou o jornalista.