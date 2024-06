Luana Piovani posta alfinetada para Éder Militão em suas redes: “Chernobyl”

Claro que Luana Piovani não poderia deixar de falar sobre Éder Militão. No Instagram, a atriz republicou um post que criticava a postura do jogador do Real Madrid, que está movendo uma ação judicial contra a ex-companheira e mão de sua filha, Karoline Lima.

“Gente? Éder Militão incluiu a sua filha, Cecília, no processo contra Karoline Lima, pedindo que ela seja proibida de postar fotos ou vídeos da filha e de falar sobre a sua vida privada. Luana Piovani, faça alguma coisa”, dizia o post.

“Existe macho de Chernobyl? Existe. Mas o Éder Militão consegue ser mais horrendo ainda”, dizia a publicação, que foi postava por Luana nas redes sociais neste sábado, 15.