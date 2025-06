Luana Piovani cai no choro ao falar da mãe e faz confissão emocionante: “Talvez eu tenha sido muito ingrata”

Gente, esse momento foi de arrepiar! A atriz Luana Piovani, 48 anos, não segurou as lágrimas durante sua participação no quadro “Pode Perguntar”, do Fantástico, ao falar de um dos episódios mais delicados de sua vida: o diagnóstico de depressão da mãe, Francis Margarete Afonso.

Com o coração na mão, Luana fez uma confissão sincera e tocante sobre como lidou com a dor da mãe. “A gente não consegue ter noção do que é a maternidade antes de se tornar mãe. E talvez eu tenha sido muito ingrata com a minha mãe”, começou a atriz, já visivelmente emocionada.

A conversa, que girava em torno de perguntas feitas por pessoas com Transtorno do Espectro Autista, tomou um rumo profundo e pessoal quando ela reviveu as memórias difíceis da doença de Francis. “Eu não era mãe ainda. Eu me lembro da minha mãe com depressão e eu sentada com ela falando ‘Mas sua vida é tão boa’. Ela, então, me respondia, ‘Ô minha filha, mas eu não consigo sentir essa felicidade’.”

Com lágrimas nos olhos, Luana reconheceu o que tantas pessoas ainda têm dificuldade de entender: “Hoje eu entendo que depressão não tem nada a ver com tristeza, é doença. Graças a Deus a gente tem uma relação muito boa hoje.”

Mas calma que teve mais! Como boa campeã de headlines e rainha dos bafafás, Piovani não deixou de tocar no assunto que faz dela uma das figuras mais comentadas da web: as polêmicas!

“Eu já olhei para trás e pensei que poderia ter utilizado outras palavras, mas nunca deixar de falar o que eu falei. Eu acho importante falarmos as coisas que incomodam, então eu não tenho medo das polêmicas. Não tenho medo do julgamento alheio porque eu não sou leviana e não levanto falso testemunho”, disparou, sem papas na língua, do jeitinho que a gente conhece!

Luana sendo Luana: intensa, real e impossível de ignorar.