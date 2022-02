Luana Piovani diz que participaria do BBB Portugal por 5 milhões

A atriz recusou o convite do Big Brother Brasil. “Negociação, tipo parva”, dispara.

Ela causa, arrasa e entrega tudo que a gente precisa, treta e audiência lá em cima. Em entrevista para o canal do Youtube ‘Téte a Theo’, a atriz revelou que faria parte do elenco do BBB de Portugal, mas não do Brasil. Essa artista você não terá Boninho.

A loira ainda complementa, “entraria para ganhar cinco milhões, passar uma semana, botar fogo em todo mundo e sair, deixando o negócio pegando fogo e a audiência lá em cima”, conta.

Em seus stories, Piovani conta que já recebeu propostas para participar do BBB Brasil, mas que não deu para chegar nem na segunda página de negociações, porque o salário era uma quantidade muito pequena.

