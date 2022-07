”Eu era proibida de dançar!”, revela Lore Improta sobre a sua saída do Fit Dance

Em entrevista ao podcast ‘PodPah’, a loira contou mais detalhes sobre a treta com a companhia de dança

O kikiki corre solto e Lore Improta joga tudo na banca sem medo. A gente já sabia mais ou menos da treta dela com o Fit Dance, mas tivemos um conhecimento mais amplo do que aconteceu entre a loira e a empresa durante sua participação no podcast ‘Podpah’. Lore contou que era proibida de dançar as coreografias do Fit nos eventos que fazia presença.

“Eu cresci muito, segundo os olhos do dono do Fit Dance. O meu nome estava sobressaindo a empresa dele, e isso estava incomodando, porque ele não tinha coragem de me tirar com essa desculpa”, iniciou a dançarina que já foi dançarina do Faustão.

A loira ainda conta que começou a fazer alguns eventos e era proibida de dançar a coreografia do Fit. “Eu comecei a crescer e comecei a fazer alguns eventos, eu era proibida de dançar nesses eventos a coreografia do Fit. Passei por muita coisa e começou a ficar muito desgastada a nossa relação”, disse.

“As pessoas me conheciam pela dança, como eu ia chegar já e não dançar?”, perguntou a dançarina.