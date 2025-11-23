Lore Improta reina de novo: confirmada como embaixadora do Carnatal e diva absoluta da transmissão no YouTube em 2025

Se tem uma coisa que o Carnatal sabe fazer, meus amores, é reconhecer uma estrela quando ela passa e Lore Improta passa brilhando tanto que chega a ofuscar trio elétrico. Pelo segundo ano consecutivo, a musa foi confirmada como embaixadora oficial da festa e comandante da transmissão pelo YouTube, levando o maior carnaval fora de época do Brasil para cada canto do planeta.

Com aquele sorriso que derruba qualquer mau humor e uma energia que faria até Ivete levantar pra dançar, Lore estará novamente no centro do corredor da folia, num estúdio exclusivo que deve ser mais disputado que abadá de bloco famoso. E não vem sozinha! Ao lado de Miguel do Gela (Miguel Medeiros) e Soso, ela promete uma cobertura leve, divertida, rápida e cheia de bastidores picantes — do jeitinho que o povo ama.

Foto:@luanatayze

E tem mais: Lore chega à edição 2025 vivendo um momento especialíssimo, após anunciar sua gravidez. Ou seja, além de beleza, carisma e presença, agora ela entrega afeto, representatividade e aquele glow de mãe que só realça o poder que ela já tinha. Como embaixadora, reforça laços com os fãs e vira uma das vozes mais queridas do evento , dentro e fora da transmissão.

O Carnatal 2025 acontece nos dias 05, 06 e 07 de dezembro, na Arena das Dunas, em Natal (RN), reunindo um elenco que dá vontade de pedir o VAR pra acreditar:

Ivete Sangalo, Bell Marques, Saulo Fernandes, Léo Santana, Claudia Leitte e Grafith nos trios; enquanto no Camarote Skol o comando fica por conta de Wesley Safadão, Nattan, Xand Avião, Simone Mendes e mais uma penca de gigantes.

A promessa? Uma festa histórica, meus amores. Um mar de alegria, tradição, emoção e atrações inesquecíveis e com Lore Improta no topo do pódio, representando o evento como ninguém.