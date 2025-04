Lívia Andrade vira Elke Maravilha para homenagem Chacrinha nos 60 anos da Globo

Genteee, estou assistindo o Domingão de Huck e estou amando essa singela homenagem ao nosso amado e saudoso, Chacrinha, o Velho Guerreiro, mas eu perdi tudo mesmo quando vejo a Livia Andrade caracterizada de Elke Maravilha.

Para quem não sabe, Elke começou sua carreira na TV como jurada nos programas de Chacrinha, como o “Discoteca do Chacrinha”, e foi o Velho Guerreiro que lhe deu o apelido de “Elke Maravilha”. Ela trabalhou com Chacrinha por cerca de 14 anos, a partir de 1972. A relação deles era de respeito e amizade, e Chacrinha era chamado por Elke de “Painho”.

Após a saída de Chacrinha do ar, Elke foi trabalhar no SBT na mesma função, mas ela não se adaptou ao estilo do Silvio Santos. Com o retorno de Chacrinha à Globo nos anos 1980, ela retomou a parceria com o Velho Guerreiro.

Com a morte de Chacrinha em 1988, Elke pediu a Silvio para voltar a trabalhar no SBT. Além do emprego, ela disse ao dono da emissora que precisava “resolver o carma”. Então, Silvio Santos contratou Elke, apesar da convivência difícil entre eles.