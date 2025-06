Lingerie como peça principal? Influencer ousa em look urbano com slip dress: “Domínio sobre mim mesma”

Gente, estava batendo perna no Village Mall, eis que ao entrar em uma boutique mega exclusiva, me deparo com peças de roupa transparentes e sensuais como composição do look dos manequins. Meu bem, como não sou boba, garanti alguns itens para meu closet acompanhar essa tendência baphônica.

Acontece que a experiente fashion influencer Cléo Souza, de 40 anos, tem repercutido na web ao posar com produções transparentes que exalam a sofisticação da sensualidade feminina sob lingeries reproduzindo uma nova tendência da moda urbana: a elegante e sexy ‘slip dress’.

Dentro e fora das redes sociais, a influenciadora da moda compartilha registros usando looks com peças que contrastam entre o íntimo e o urbano.

“Não penso na lingerie como algo que escondo. Ela é o ponto de partida do meu look. Escolher um body bonito ou um slip dress bem cortado muda o meu humor, me dá uma sensação de domínio sobre mim mesma”, explicou a fashionista.

A influencer da moda tem repercutido na web com sua composição de looks ousados (@cleosouza_z | CO Assessoria)

Visando a tendência, Cléo Souza aposta em produções com lingeries visíveis, vestidos de cetim e elementos clássicos que exploram a modernidade, a elegância e o poder da sedução feminina.

“Acho bonito quando alguém percebe que me arrumei com intenção, mas não como quem analisa um detalhe provocativo. É como quem entende que tem história ali”, reforçou.

A nova tendência ‘slip dress’ aprofunda o erotismo como protagonista do look e como uma afirmação da identidade ‘sexy sem ser vulgar’.

“A lingerie, quando aparece, não pede validação. Ela revela um estado: estou bem comigo. E isso, por si só, é sedutor”, completou a influencer.