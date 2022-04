“A gente não faz as melhores escolhas sempre”: Lina fala sobre indicação e brincadeiras bobas e gostosas com Paulo André!

A atriz bateu um papo super bacana com Ana Clara Lima e Bruno de Luca no “A Eliminação”

E nesta quarta-feira, (13), as convidadas do “A Eliminação” no Multishow foram as eliminadas da semana Lina e Natália Deodato, que comentaram sobre suas participações com Ana Clara Lima e Bruno de Luca. E óbvio que o assunto “Paulo André” foi pauta, pois Lina tê-lo indicado culminou sua saída.

“Na minha cabeça era: “ou eu assumo esse conflito que já estava criado ou criava um novo conflito”. Mas naquele momento me parecia ser mais corajoso, indicar o PA”, comentou Lina. Ana Clara ponderou que ela não via tudo para encontrar outra saída. “A gente não faz as melhores escolhas sempre”, disse Lina. E a atriz revelou que uma coisa que aprendeu é que entrou como Linn da Quebrada e lá dentro foi Lina Pereira, frágil e humana.

A @linndaquebrada falou sobre ter indicado PA ao paredão quando foi líder: "A gente não faz as melhores escolhas sempre" #BBBAEliminação #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/5Ws6ir6nX1 — Multishow (@multishow) April 14, 2022

E claro que Ana Clara comentou sobre as brincadeiras bobas e gostosas entre eles dentro da casa e Lina protagonizou um momento épico ao comentar sobre isso. Enquanto apertava plástico bolha, ela foi falando sobre a “admiração” que sente pelo atleta. “Admiro muito o PA. O PA fez com que eu criasse uma relação de admiração gostosa, principalmente por ele ser tão empenhado, determinado, veloz…”, com cara de safadinhaaa! Bruno comentou que percebeu uma tensão sensual entre eles e Lina fez a desentendida e negou. “O Brasil não só viu que eliminou Jade Picon para que abrissem caminhos para eu e PA ficarmos juntos”, brincou a atriz.

E para encerrar a participação, Lina chamou Eliezer de “pamonha”. “Eu vou dar para o Eli [título de Pamonha], porque ele tem sido um pamonha. Se é que você me entende [olhando para Natália]! Acho que ele está merecendo”, disparou a atriz.

Amo Lina e não nego!