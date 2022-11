“Limpou minha bunda”, diz Sthe Matos em declaração para Kevi

Casal sofreu acidente na semana passada e musa usou as redes sociais para dizer que não tem como brigar com o cantor

Sthe Matos usou suas redes sociais para se declarar para o namorado Kevi Jonny. Para quem não sabe, os dois sofreram um acidente no ônibus do cantor na semana passada e agora ela conta que ele chegou a limpar seu popô na recuperação dos ferimentos.

“Limpou minha bunda, cheirou meu peido, me deu banho, me arrumou, ainda fazia palhaçada pra eu não focar na dor. Impossível brigar com esse homem pelos próximos 10 anos”, escreveu ela.

No vídeo ela ainda diz que ele é seu melhor amigo. Sei que minhas fofoqueiras que sonham com o príncipe encantado morreram de inveja. Aloca!