Líderes de Comunidades de Pokémon GO arrecadam alimentos para ONGs e para o Rio Grande do Sul

São Paulo, 11 de junho de 2024 – Mais de 30 Líderes de Comunidades de Pokémon GO espalhados pelo Brasil mobilizaram seus grupos locais para arrecadar alimentos destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em abril, e também destinados a outras organizações não-governamentais. Com apoio da Niantic, esse tipo de ação é frequente nas comunidades espalhadas pelo país.

Desde o Dia Comunitário de maio, iniciativas em 33 cidades, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Sorocaba e Belo Horizonte, juntaram 700 kg de alimentos não perecíveis, além de roupas, itens de higiene e limpeza. Esses itens foram enviados para o RS.

Rafael Rocha, Líder de Comunidade no Rio de Janeiro, conta que a mobilização continuará nas próximas semanas. “Queremos arrecadar mais produtos de higiene pessoal, pois notamos uma carência nesse tipo de doação. No Dia Comunitário do Bounsweet (maio), o Rio arrecadou cerca de 105 kg de alimentos, além de roupas, mas estamos engajados em continuar ajudando o RS”, explicou.

Jogadores em Serra (ES) arrecadam doações Foto/Reprodução: Arquivo pessoal

Jéssica Simões, Líder de Comunidade em Brasília, conta que em sua cidade foi organizado um “PIX Day”, em que o dinheiro arrecadado foi direcionado para a compra de cobertores destinados aos atingidos pelas cheias, e também uma coleta de roupas, calçados e outros itens nas casas de alguns voluntários para serem entregues na Base Aérea. “Também acompanhamos a mobilização em outras cidades. O Gabriel, Líder de Santa Maria, que foi uma das cidades atingidas pelas enchentes, nos ajudou a selecionar o destino das doações de outras comunidades.” continuou.

Belo Horizonte (MG) ajudou com parte das doações. Foto/Reprodução: Arquivo pessoal

Ela também explicou que, em Brasília, a comunidade apoia o Projeto Pobres e Pequeninos com as arrecadações feitas durante os Dias Comunitários, e por essa razão acharam importante manter o apoio para a instituição local também.

Em Brasília (DF), comunidade se reúne com frequência para ações. Foto/Reprodução: Arquivo pessoal

Assim como Brasília, as comunidades de Fortaleza, Recife e Manaus arrecadaram mais 670 kg de alimentos e outros itens para organizações não-governamentais e instituições em suas respectivas cidades. Em Fortaleza, o Lar Amigos de Jesus foi o alvo das doações e recebeu 200 kg de alimentos. A comunidade de Manaus apoiou o Projeto Sopaterapia, que atua há quase 10 anos na cidade.

Lar Amigos de Jesus em Fortaleza (CE) recebeu doações da comunidade. Foto/Reprodução: Arquivo pessoal

Criadores de Conteúdo se mobilizam

Com quatro horas de duração, sorteio de produtos TCG e códigos de Pokémon GO fornecidos pela Niantic, a transmissão contou com mais de 1.500 espectadores e arrecadou mais de R$ 3.000, que foram enviados para instituições que atendem pessoas em condições de risco.

Além das doações presenciais, grandes nomes de Pokémon GO de diversos lugares do Brasil se reuniram em live solidária no canal Jogada Excelente com objetivo de arrecadar fundos também direcionados ao Rio Grande do Sul. “A iniciativa partiu de mim e do LeeGengar, a ideia era juntar a Comunidade de Pokémon brasileira em uma grande ação, como já fizemos em outras ocasiões.” contou Kaio, o dono do canal Jogada Excelente. “Contamos com a participação de criadores de conteúdo de várias esferas da comunidade, seja Pokémon GO, TCG, VGC, Unite, anime etc, e o sucesso da live foi graças à participação de cada um dos convidados, como Baby Mazo, Camaleão, Capitão Hunter, Casa Do Carvalho, Direto Da Cozinha, Finzteren, KakaCrads, LNDsRargef, Olivotec, Pokémon Blast News, Tiusam e muitos outros”.

A função dos Líderes de Comunidade, com apoio da Niantic, é organizar encontros presenciais para aproveitar os Dias Comunitários e outras ocasiões, realizando atividades para unir os jogadores e distribuir brindes oficiais de Pokémon GO. Treinadores novatos e veteranos de cerca de 80 comunidades em cidades como São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro e Brasília tradicionalmente se reúnem em Parques Comunitários para completar pesquisas, trocar Pokémon e fazer novos amigos – é possível descobrir os locais de encontro em sua cidade utilizando a função Campfire dentro do jogo.

Em São Paulo (SP), jogadores se reuniram no Parque do Ibirapuera para arrecadar doações. Foto/Reprodução: Arquivo pessoal

Para mais informações sobre o Pokémon GO, visite o blog oficial ou siga no Instagram, Facebook, YouTube e X (antigo Twitter).

Pokémon GO está disponível gratuitamente e pode ser baixado no Google Play e na App Store.

