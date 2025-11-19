‘Leyla’, remake turco de ‘Avenida Brasil’ chega no Globoplay na próxima semana

O clássico brasileiro que conquistou o mundo volta aos holofotes agora em uma produção turca que promete fisgar os fãs de boas reviravoltas. “Leyla – Sombras do Passado”, adaptação oficial de Avenida Brasil, estreia em 24 de novembro no Globoplay, e também passa a integrar a faixa do Globoplay Novelas a partir de 15 de dezembro, assumindo o lugar de Dolunay.

Inspirada na trama criada por João Emanuel Carneiro em 2012, a produção convida o público a revisitar a história que mudou a teledramaturgia brasileira agora repaginada com novos cenários, elenco turco de peso e a mesma essência explosiva de vingança. Em 127 capítulos, acompanhamos o drama de Leyla (Cemre Baysel), a equivalente de Nina, que tem a vida devastada quando seu pai, Hilmi, se casa com a manipuladora Nur (Gonca Vuslateri). Após a morte do patriarca, a menina é jogada pela madrasta em um “depósito de lixo”, promessa de ódio que guiará toda a sua trajetória.

A atriz Gonca Vuslateri viverá a vilã Nur, equivalente a Carminha de Adriana Esteves na versão original.

Anos mais tarde, Leyla retorna determinada a desmontar o império da vilã. Ela se infiltra na casa da rival como chef e esbarra no amor que deixou para trás: Civan (Alperen Duymaz), o Cino da infância, equivalente ao Jorginho/Batata. Agora adotado por Nur, ele vive dividido entre o passado sombrio e a vida privilegiada ao lado da mulher que Leyla deseja derrubar.

A novela será exibida no Globoplay Novelas a partir de 15 de dezembro.

A antagonista também tem seus cúmplices. Mali (Yigit Kirazci), versão turca de Max é seu aliado e amante, sustentado por um amor doentio e por sua sede de golpes. Ao redor deles, surge Tufan (Halil Ibrahim), o Tufão dessa releitura: um astro do futebol corroído pela culpa de ter provocado a morte de Hilmi e facilmente capturado pelos jogos emocionais de Nur, com quem forma uma família.

A série chega ao Globoplay com episódios semanais liberados às segundas-feiras por sete semanas, reforçando a aposta da plataforma em produções internacionais de grande apelo. Já no Globoplay Novelas, a exibição será de segunda a sábado, às 20h55, com reprise às 10h25, a partir de 15 de dezembro.