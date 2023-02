Lexa oferece pix de R$300 por vídeo de Guimê falando dela

Cantora prometeu recompensa para quem conseguir o vídeo do cantor falando sobre a esposa dentro do BBB 23

Poderosa! Lexa é uma das grandes fãs do BBB 23, não só por seu marido estar lá dentro, mas porque ela vive todas as emoções como nós aqui de fora. A musa viu que seu marido estava falando sobre ela dentro do reality e não deixou de ser curiosa, chegando a oferecer um pix de R$300 para quem conseguir o vídeo completo do momento.

“Gente alguém tem o vídeo do guime falando de mim agora???? Por favor”, pediu ela. “Quem tiver o vídeo completo e me mandar agora eu faço um pix de 300 HAHAHAHAHA do guime falando de mim”, avisou.

Guimê fala sobre o relacionamento dos dois, afirmando que “por mais que me doeu muito foi a prova de que eu posso ser muito melhor para ela do que eu estava sendo”. Ele contou sobre o primeiro encontro dos dois. “Na hora que eu cheguei eu estava com uma hora”, brincou.

O vídeo que o internauta mandou não adiantou, afinal, a musa queria ok completou, da conversa inteirinha, tim tim por tim tim.