Leonardo presenteia Poliana Rocha com carrão de luxo avaliado em R$ 460 mil

Gente, estou provando um iogurte grego com chia enquanto checo as novidades nos stories dos famosos. Eis que, em uma publicação específica, vejo que uma diva recebeu um mimo de quase meio milhão de reais do amado. Amores, se não for assim, eu nem quero me relacionar…

Bem, mesmo após o Dia dos Namorados terminar, nesta sexta-feira (13), a jornalista e influenciadora Poliana Rocha, de 48 anos, ganhou um carrão de luxo do cantor Leonardo, de 61 anos. A companheira do sertanejo usou as redes sociais para divulgar o presentão que recebeu do amado.

O carro que a influencer ganhou é um Toyota SW4, SUV com sete lugares, cujo modelo simples custa R$ 368,4 mil e a versão Diamond 7L é avaliada em quase R$ 460 mil.

Poliana Rocha ganhou um Toyota SW4, avaliado em aproximadamente R$ 450 mil

Nos stories, Poliana compartilhou imagens do veículo e expressou gratidão pelo presente: “Obrigada, meu amor, não tenho palavras para te agradecer”, escreveu sob a foto.

Na quinta (12), a influenciadora já tinha exibido um buquê de flores sofisticado, uma lembrancinha de Leonardo — que estava viajando em turnê pelo Brasil — para celebrar mais um dia da data especial em quase 30 anos de relacionamento.

À moda antiga, junto ao buquê, o cantor enviou uma cartinha romântica que justificava sua ausência.

“Poliana, meu amor, minha eterna namorada e companheira. Feliz Dia dos Namorados. Estou aqui trabalhando, mas com você no coração. Te amo cada dia mais, beijos, Leonardo”, disse.