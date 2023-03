Leonardo Nogueira, diretor da Globo, se manifesta sobre caso de triângulo amoroso

Marido de Giovanna Antonelli usou as redes sociais para desmentir os boatos de uma possível traição com a atriz Cassia Picchi

O clima esquentou nas redes sociais depois que o processo de Cassia Picchi correu solto na língua das fofoqueiras. A atriz teria tido um caso com Leonardo Nogueira, diretor da Globo e marido de Giovanna Antonelli, para conseguir papéis de sucessos em novelas da emissora. O diretor usou as redes sociais e disse que foi vítima de um crime.

“Amigos, fui vítima de uma crime no qual tentaram me extorquir. Desde o ocorrido, todas as medidas legais foram tomadas, inclusive a prisão da pessoa envolvida. A denúncia foi feita por mim, que fiquei claro. Atualmente o processo criminal está em segredo de justiça”, iniciou.

O diretor ainda aponta que a informação chegou de forma tendenciosa e mentirosa até a mídia e por isso usou a sua conta para evitar tais erros e fake news. “Agradeço o carinho de amigos e da minha família, o meu bem maior, que segue unida como sempre foi”, finalizou.