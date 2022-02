Léo Picon se decepciona com Jade e dispara: “mais uma semana assim, eu não vou estar do seu lado”

Nem o irmão entendeu a “jogada” de Jade ao indicar Arthur Aguiar ao paredão

CASOS DE FAMÍLIA NO AR! Após Jade Picon indicar Arthur Aguiar ao paredão por influência das “amigas”, Barbara e Laís, o irmão da sister, Léo Picon, ficou decepcionada com a irmã. Tanto é que deu o recado em seus stories (@leopicon): “Jade, eu vou te falar: eu sou seu irmão, mas mais uma semana que você tiver comportamentos assim, eu não vou ‘tá do seu lado!”. EI-TA!

Léo ainda dividiu com seus seguidores que achou que a liderança deixou Jade em uma posição confortável e que a convivência exacerbada com Barbara e Lais a influenciaram, de fato. E que ela acabou se isolando dos demais participantes, inclusive Pedro Scooby, que é amigo pessoal deles.

E em seu Twitter (@LeoPicon), explicitou ainda mais o que pensa: “As companhias, por mais original, forte e não influenciável que você seja, elas te moldam. Não curti o jogo da Jade nessa semana e isso teve muita influência das companhias”.

E claro, mais uma vez o empresário falou sobre Tiago Abravanel: “Eu por exemplo, indicaria direto pro paredão o Abrava. Ia levantar e ia dizer: tem gente que ‘tá achando que isso aqui é Chiquititas. Vamos acordar caralho. Isso aqui é o inferno”. Pelo jeito, Picon não gosta muito do neto do Sisi né?!

