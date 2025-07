Léo Lins volta a debochar de Thaís Carla em show humorístico

Gente, estou saboreando algumas panquecas americanas com frutas vermelhas e mel de lavanda que preparei no início da manhã. Eis que uma amiga de BH me envia um áudio contando que um comediante polêmico voltou a zombar do peso de uma influenciadora…

Acontece que, na última sexta-feira (5), Léo Lins, de 42 anos, publicou um vídeo exclusivo, para membros de seu canal no YouTube, em que proferia piadas gordofóbicas contra a influenciadora Thaís Carla, mas o conteúdo acabou vazando nas redes sociais e gerou grande indignação na web.

O humorista aproveitou uma dinâmica com a plateia para debochar o peso da influenciadora (Reprodução/YouTube)

Em um momento de seu show humorístico, Lins propôs uma dinâmica que iria premiar o melhor talento da plateia. De acordo com o vídeo, seis homens foram escolhidos para exibir seus ‘dons’ incomuns, entre eles, um contou que tinha vocação de dobrar calcinhas.

Bem, foi nesse momento que o comediante fez questão de mencionar — e ofender — Thaís Carla.

“Dá para você viralizar no YouTube fazendo isso. Dobradura de calcinha. Calcinha da Thais Carla você faz uma escultura de uma cidade e exibe na entrada da cidade”, declarou Léo Lins, arrancando risadas do público.

Recentemente, Léo Lins foi condenado por usar, de forma indevida, um vídeo de Thaís Carla (Reprodução/YouTube)

A repercussão desse conteúdo foi maior pelo fato do humorista já ter sido condenado anteriormente por esse mesmo tipo de comentário ofensivo direcionado contra a dançarina.

Na ocasião, Thaís Carla foi indenizada em R$ 5 mil por danos morais em processo contra o comediante. A condenação aconteceu após Léo Lins ter utilizado um vídeo, sem autorização, em que a influencer relatava as principais dificuldades enfrentadas por pessoas gordas ao viajar de avião.

Amores, tem gente que nem com curso de etiqueta resolve…