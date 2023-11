Léo Dias cobra pedido de desculpas de Graciele: “Eu acho necessário baixar a bola”

Léo Dias perdeu as estribeiras com Graciele Lacerda e pediu que ela reconheça os seus erros ao invés de ficar dando voltas no assunto. O jornalista usou o seu espaço no Fofocalizando para pedir que ela baixe sua bola e reconheça o seu erro. Vale ressaltar que Graciele prometeu dar sua versão em outro momento.

“Essa tem sido a tática, [falar] sem dar nome aos bois… tá cansando. Eu acho necessário baixar a bola e falar: “eu errei, fiz isso, fiz aquilo”. Desculpa, quem causou tudo isso, foi você”, disparou ele durante o Fofocalizando.

Ele ainda completou: “O posicionamento dos filhos é defender o Zezé, isso é sempre, desde a separação. O discurso é o mesmo, parece que quando eu vi esse vídeo, parecia o da separação. É o mesmo discurso (…) e todos os filhos devem tudo ao Zezé, isso é fato”, finalizou.