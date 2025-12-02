Legendários e Dr. Augusto Cury oficializam parceria mundial no lançamento do aplicativo Touch Peace

Em um evento que reuniu lideranças e convidados especiais em São Paulo, o Movimento Legendários e o Dr. Augusto Cury, psiquiatra e um dos autores mais lidos do mundo, oficializaram uma parceria histórica que marca um novo capítulo para a saúde emocional e a educação no Brasil. A partir de um convite direto de Cury, os Legendários passam a integrar o time de voluntários do Touch Peace, aplicativo gratuito que oferece acolhimento emocional para pessoas que enfrentam ansiedade, depressão e outros quadros de sofrimento psíquico.

Reconhecidos pela vocação de serviço e pela escuta ativa, os Legendários chegam ao Touch Peace com impacto imediato: 2.373 conselheiros da paz entre legendários e esposas pré-cadastrados para atuar voluntariamente na plataforma de alcance mundial. A iniciativa amplia a atuação humanitária do movimento.

Durante o evento, Dr. Augusto Cury destacou o alinhamento de propósito com o fundador do movimento, Chepe Putzu, e a importância social da parceria: “Eu vi no Chepe não apenas uma pessoa inteligente, mas alguém com um desejo intenso de contribuir com a humanidade e compreender fenômenos que não eram da área dele. Vamos desenvolver projetos mundiais para que, a partir de agora, os Legendários não sejam conhecidos apenas como alguém que valoriza a família, mas que valoriza a sociedade e a humanidade. Pessoas que querem dar o melhor de si para que a sociedade seja mentalmente livre, emocionalmente saudável e tenha uma felicidade sustentável.”

A cerimônia contou ainda com a presença do humorista Tirulipa e do lutador Fabrício Werdum, campeão da tríplice coroa do UFC, que prestigiaram Chepe Putzu e Augusto Cury nesse marco importante do movimento.

Além do Touch Peace, o evento marcou o anúncio de uma segunda iniciativa de alcance global: o Projeto Thinkers, programa criado especialmente para professores, com experiências presenciais conduzidas de professores para professores. O objetivo central é resgatar a essência da educação, fortalecer emocionalmente os docentes e transformar o ambiente escolar por meio de metodologias comprovadas.

Próximos passos

A partir da parceria, os Legendários tornam-se Embaixadores Master do Thinkers, assumindo a missão de expandir o projeto, com objetivo a longo prazo de disponibilizá-lo gratuitamente para todas as escolas públicas do mundo. O psiquiatra relembrou ainda sua conversa com Chepe Putzu ao apresentar o potencial transformador da metodologia: “Desenvolvemos uma metodologia extremamente impactante. Eu disse ao Chepe: você quer mudar a humanidade? Tem líderes? Então temos o Thinkers para começarmos pela área mais importante. Só no Estado de São Paulo, há 40 mil afastamentos por ano na Educação. No Thinkers, o professor se torna provocador da arte de perguntar, elogiador da arte de participar e desafiador da arte de pensar. Você previne o bullying, previne o suicídio, transforma o aluno anônimo em protagonista, melhora a cognição. A sala de aula se torna poética.”

Chepe Putzu selou a parceria e reforçou o espírito de missão compartilhada: “Temos um ritual para todas as pessoas como você, que têm fome de ajudar, de justiça. Estamos construindo uma história juntos, em equipe, uma história digna de ser contada”. Como compromisso imediato, cada sede do Movimento Legendários realizará um evento gratuito para docentes, levando o Thinkers para todas as regiões do país e preparando terreno para a expansão internacional do projeto.

A parceria chega acompanhada de uma agenda intensa. Nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2026, acontece o Nest Brasil, evento que reunirá Augusto Cury, Chepe Putzu e Rick Warren, autor do best-seller “Uma Vida com Propósitos”, para debater saúde emocional, espiritualidade e impacto social em escala global. Ao encerrar sua participação, Chepe resumiu a essência da parceria com a simplicidade e a profundidade que caracterizam o movimento: “Legendários não se trata de homens; é servir à humanidade. Amar toda a humanidade.”