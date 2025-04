Leci Brandão já recebeu alta e está em casa

Amores, estou aqui tomando o meu chazinho da tarde na área da piscina do Copacabana Palace,quando recebo um áudio da minha amiga do Cosme Velho sobre a Leci Brandão.

A cantora teve um pico de pressão durante sua apresentação no Festival Isso É Samba, neste sábado (12), em São Paulo. Ela foi prontamente atendida pela equipe médica local, passou por exames no Hospital Samaritano e, conforme informado pelo empresário Osmar Costa, Leci recebeu alta ainda ontem, por volta das 21h. Já está em casa, no Rio de Janeiro, em repouso e recuperação tranquila.

“Ela teve alta ontem mesmo, no início da noite, e foi para casa. Teve um pico de pressão que acabou deixando-a tonta. E segue bem, graças a Deus. Fez uma bateria de exames e está tudo ok. Vai seguir trabalhando normal, como os médicos autorizaram”, comentou Osmar Costa.