Lázaro Ramos lança obra infantil no Museu Afro Brasil e transforma ancestralidade em espetáculo de imaginação

Amores, preparem o look porque vai ter magia, ancestralidade e brilho no Museu Afro Brasil Emanoel Araujo. No dia 13 de dezembro, às 14h, Lázaro Ramos desembarca no Teatro Ruth de Souza para lançar seu novo livro infantil e entregar uma viagem irresistível pelas origens. É aquele tipo de evento que a gente entra curiosa e sai abraçada pelas próprias raízes.

O encontro apresenta Descobrindo a minha história – A incrível aventura de Asta e Jaser, uma obra que Lázaro conduz com a leveza de quem conhece o peso e o poder da memória. A história leva as crianças até as margens do rio Omo, na África, onde Jaser, um líder destemido, e Asta, uma menina cheia de astúcia e sonhos, nos lembram por que a ancestralidade não é passado, e sim motor de futuro.

O Museu abre as portas numa tarde cheia de encanto, com a presença dos atores Pedro Guilherme Rodrigues e Antônio Caramelo, que chegam para somar ainda mais charme à celebração. Prepare-se para pinturas corporais, paisagens que quase saem das páginas e aquela reflexão doce e poderosa sobre como os laços entre gerações moldam quem somos.

Para garantir o conforto do público e manter o glamour organizado, haverá credenciamento por ordem de chegada das 13h às 14h, na entrada principal. As pulseiras serão distribuídas no local. O evento é gratuito, meu bem, mas sujeito à lotação, então não vacila.

E claro, não dá para esquecer quem assina essa festa da imaginação. Lázaro, com sua carreira de 36 anos, seus 55 filmes, peças, novelas e uma prateleira de obras literárias, entrega mais uma criação que carrega identidade e afeto.

Já os talentos mirins não ficam atrás. Antônio Caramelo, sucesso na música e indicado ao Grammy Latino, e Pedro Guilherme Rodrigues, que aos 15 anos já coleciona papéis marcantes, completam o trio que vai incendiar a tarde com brilho juvenil e presença cênica.

Serviço

Lançamento do livro Descobrindo a minha história – A incrível aventura de Asta e Jaser

Participações: Lázaro Ramos, Antônio Caramelo e Pedro Guilherme Rodrigues

Valor do livro: R$ 59,90