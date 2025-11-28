LATAM Friday derruba preços: voos para Uberaba, Porto Alegre, Natal e até Santiago a partir de R$ 131

A Black Friday da LATAM não chegou, aterrissou fazendo turbulência no cartão de crédito. A companhia colocou no ar a LATAM Friday 2025 com passagens a partir de R$ 131,44 o trecho para voar em 2026, além de descontos pesados em pacotes de viagem, hotéis, seguros e até chip internacional.

É a chance perfeita para quem já quer começar o ano que vem com viagem marcada e print na timeline.

Os destinos mais baratos que estão bombando

A estrela da promoção é o trecho São Paulo/Congonhas – Uberaba, nova base da LATAM, saindo a partir de R$ 131,44 o trecho ou 3.507 milhas LATAM Pass + taxas.

Mas a farra de tarifa baixa não para aí. Entre os queridinhos da promoção estão:

Curitiba – Porto Alegre: a partir de R$ 145,72 o trecho ou 3.472 milhas + taxas; ￼ Brasília – São Paulo/Guarulhos: desde R$ 141,95 o trecho ou 3.893 milhas + taxas; ￼ Fortaleza – Juazeiro do Norte: a partir de R$ 184,57 o trecho ou 4.594 milhas + taxas; ￼ Belém – Manaus: desde R$ 204,45 o trecho ou 5.260 milhas + taxas; ￼ Fortaleza – Natal: a partir de R$ 351,57 ou 10.451 milhas + taxas. ￼

Praia em Fortaleza, Ceará. Foto: reprodução/Freepik

Os bilhetes valem para voar principalmente entre fevereiro e junho de 2026 nos trechos domésticos, perfeito para emendar feriadinhos e férias fora da alta temporada. ￼

Norte e Nordeste na rota do desconto

Quem quer praia, carimbo no boarding pass e foto de biquíni na quinta-feira útil também entrou na brincadeira: Trechos como Fortaleza–Natal e Fortaleza–Juazeiro do Norte colocam o Nordeste no centro do mapa das promoções; Belém–Manaus atiça quem ama Amazônia, gastronomia regional e passeio de barco com pôr do sol cinematográfico.

É o tipo de oferta que faz qualquer morta de preguiça levantar para caçar data no calendário.

Internacionais desejo: Santiago, Buenos Aires, Lisboa e EUA

A LATAM Friday também abriu a temporada de rolê internacional com preço domado:

Curitiba – Santiago (Chile): ida e volta a partir de R$ 977,29 ou 26.439 milhas + taxas; ￼

Porto Alegre – Buenos Aires/Aeroparque (Argentina): ida e volta desde R$ 1.175,79; ￼

São Paulo/Guarulhos – Lisboa (Portugal): ida e volta por R$ 3.573,76 ou 113.309 milhas + taxas. ￼

As viagens para o Chile também estão com grande desconto. Foto: reprodução/Freepik

Para os Estados Unidos, a promoção está daquele jeito que faz o passaporte coçar:

São Paulo/Guarulhos – Orlando: ida e volta a partir de R$ 2.527,05 ou 75.056 milhas LATAM Pass;

Rio de Janeiro/Galeão – Boston: desde R$ 2.864,43 ou 84.625 milhas;

Belo Horizonte/Confins – Miami: a partir de R$ 2.850,70 ou 84.438 milhas.

Os bilhetes internacionais em promoção cobrem viagens até junho de 2026, e, no caso dos EUA, principalmente de janeiro a maio de 2025, com taxas já inclusas. ￼

Pacotes, hotéis, seguros e extras: a festa completa. É literalmente transformar limite de cartão e pontinho esquecido no banco em bordo de avião.