Larissa Manoela abre mão de 18 milhões de reais em prol dos pais

A atriz revelou em entrevista ao Fantástico que abriu mão de seu patrimônio por causa da disputa entre os pais que já roda na Justiça

Ontem (13), a Globo pegou fogo, recebendo Larissa Manoela para destrinchar a treta que ela tem com os seus pais diante da sua fortuna. A atriz contou que abriu mão de cerca de 18 milhões de reais no meio da disputa entre ela e a família. A renegociação das porcentagens foram conversadas, mas ainda não assinadas.

“Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos”, disse ela, que ainda confirmou que não vai até a justiça para ter esse dinheiro de volta. “Não é a minha vontade. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, disse.

Ela ainda completou: “A partir do momento em que eu fiz 18 anos, eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio. […] Eu só queria entender como estava a situação financeira que nunca me era apresentada. Eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago”, declarou.

Larissa ainda diz que passa por um momento delicado na relação: “Esse momento em que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Essa ferida está cicatrizando. Eles jamais vão deixar de ser meus pais. O que eu posso dizer por mim é que eu tenho esperança de que, no futuro, a gente possa ter uma relação, que é delicada, mas é a nossa história”, contou.