Lara Nesteruk acusa ex-marido de traições e abuso psicológico: “Não vou mais ficar quieta”

Influenciadora contou que Neto Dourado roubou fotos e vídeos íntimos de uma secretária do consultório onde eles trabalhavam

Lara resolveu colocar a boca no trombone e acabar com a reputação do ex-marido, Neto Dourado. A influenciadora contou que sofreu uma sequência de abusos psicológicos e ainda acusou o ex-marido de traição. Na ocasião ela chegou a contar que o médico esportivo guardava em seu telefone, vídeos íntimos que foram roubados de uma secretária que trabalhava na clínica do casal.

“Ele não conta de todas as de pessoas de quem ele mandou eu me afastar. Não vou mais ficar quieta pois ele está ligando para todo mundo para contar uma versão esdrúxula, sendo que tenho tudo gravado, eu tenho mais de seis horas de áudio”, comenta.

A loura ainda diz que tem passado dias difíceis e que está sem comer e sem dormir. “Tomando 1 banho a cada 2, 3 dias, porque toda vez que eu tomo banho e me olho e choro, porque ele fez o maior inferno na minha vida”.

“Eu ainda não falei de todas às vezes que ele foi para um put**** com um dinheiro que ele sabe que ele não ganhou, com os amiguinhos dele. E eu lá trabalhando que nem uma desgraçada para dar uma vida boa para gente”, desabafou.