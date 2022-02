Lais troca nomes de affairs e faz insinuações sobre Douglas

A moça do emoji da bota está perdidinha com seus relacionamentos e faz acusações sobre o Acerola

Na madrugada deste sábado, (19), a médica Laís saiu do personagem e trocou os nomes dos boys do ‘BBB22’. É que a moça queria ficar com Rodrigo, que já foi eliminado e não quis nada com ela, mas agora ela laçou o rapaz que ela esqueceu o nome, mas chama Gustavo.

“Agora do Rodri… como que é o nome mesmo? Ah é Gustavo”, se confundiu a amiga de Barbara, que já foi eliminada. Jade Picon foi ao delírio e disse: “Isso aconteceu Brasil! Isso aconteceu! Se confundiu!”. Lais ficou super sem graça e esqueceu até o que ia dizer e só ria — de nervoso, claro.

Lais foi falar do Gustavo e falou ‘Rodrigo’ 👀 #BBB22 pic.twitter.com/wsWskSo2Cs — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) February 19, 2022

Depois, continuou conversando com Jade, Eliezer, Larissa e Brunna, e disse que se for para ir ao paredão prefere que seja com Douglas e se for para sair, que seja para ele. Ela detesta o Acerola, sabe? Queria entender o porquê…

Laís disse que prefere ir pro paredão com DG, mesmo se for pra sair #BBB22 pic.twitter.com/a0k9HBadWo — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) February 19, 2022

Aliás, ela está achando ridículo o motivo pelo qual Douglas quer elimina-la do jogo. Lais disse: “E o motivo do DG espero que o Brasil todo tenha escutado. É ridículo! Não quero falar porque eu não quero me comprometer”. E por mais que insistissem para ela falar, ela não disse. Mas eu te conto, ‘tá?

Alguém sabe do que a Laís tá falando em relação ao DG? #BBB22 pic.twitter.com/Vs1UFQg5zz — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) February 19, 2022

É que provavelmente é porque o ator disse para Bárbara, antes da saída dela, que quer Natália e Jessilane na final por serem mulheres pretas. Acho que a médica não foi a favor do desejo do Acerolinha…