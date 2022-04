Presente exótico: Kim Kardashian recebe sex-tape de presente de ex-marido

Influenciadora chegou a chorar ao receber todos os seus vídeos íntimos

Diamantes? Jamais, o melhor presente para Kim Kardashian é ter seus segredos bem perto dela para que nada vaze onde não deve. A empresária recebeu de seu marido, Kanye West, suas sex-tapes gravadas com seu namorado Ray J no início dos anos 2000.

Kim Kardashian e Kanye West ficaram juntos por 10 anos (Foto: Reprodução)

Kim não segurou o choro e foi às lágrimas ao receber o pacote, o hard drive que contém a íntegra do material. É importante frisar que a empresária tenta esconder dos filhos, North West, Chicago West, Saint West e Psalm West, as filmagens para que não saibam de forma errada a história de tudo que a mãe passou.

A entrega do presente de Kanye a Kim foi exibida no mais recente episódio do reality ‘The Kardashians’. O reencontro dos dois aconteceu em outubro do ano passado em um hotel de Nova York, onde a socialite estava participando do programa ‘Saturday Night Live’, mas só agora tivemos acesso a informação.

A paz reina na família Kardashian!