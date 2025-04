Karol Conká revela porque não compareceu na final do BBB 25: “Recebi o convite”

Karol Conká, a inesquecível Mamacita do BBB, causou alvoroço nas redes nesta terça-feira (22) após não aparecer na final do Big Brother Brasil 25! E antes que as teorias começassem a pipocar — sim, o nome dela foi citado e MUITO — a própria fez questão de esclarecer o bafão.

Este ano, o programa reuniu uma constelação de ex-BBBs cantores para fechar a temporada com chave de ouro. Só que, para espanto geral, Karol não deu as caras no palco! Mas calma, porque tem explicação! Segundo a própria artista, ela foi convidada, sim, mas precisou recusar por conta de compromissos profissionais. A revelação veio através do X (antigo Twitter), onde ela mandou o recado:

“Pessoal, vi que alguns estão sentindo a minha falta nessa final. Eu recebi o convite, sim. Infelizmente não pude estar presente por incompatibilidade de agenda. Agradeço imensamente o BBB pelo carinho e lembrança”, escreveu.

Os fãs, claro, foram à loucura! Teve de tudo nos comentários:

“Mamacita, eles que mudassem a final para o dia que você pudesse ir, que mundo é esse?”, brincou a internauta Thaila.

“Sentimos sua falta”, lamentou Andressa.

“Faltou a Mamacita mesmo, fazendo feat com a Juliette”, disparou Alex, citando a campeã de 2021, que, aliás, foi presença VIP no palco da finalíssima!

E não parou por aí! A noite contou com um verdadeiro festival de ex-BBBs cantores: Juliette (BBB 21), Gabi Martins e Flay (BBB 20), Pocah, Rodolffo, Fiuk e Projota (todos do BBB 21), Naiara Azevedo e Maria Bomani (BBB 22), Aline Wirley e Marvvila (BBB 23), e Wanessa Camargo (BBB 24), que, aliás, apareceu nos bastidores ensaiando Don’t Start Now com Aline — música que virou hino do BBB 20 com Manu Gavassi.

Além dos shows, a final também teve um desfile de estrelas da RedeBBB: Gil do Vigor, Ceci Ribeiro, Ed Gama, Ana Clara Lima, Thiago Oliveira, Beatriz Reis, Giovanna Pitel e Vítor diCastro deram o ar da graça na transmissão.

Mas cá entre nós… Faltou um tempero nessa mistura, né? Faltou o poder, faltou o close, faltou ela: Mamacita!