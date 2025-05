Karin Hills admitiu que fez um aborto na época do Rouge e explicou qual foi o motivo dessa decisão

Gente, estou aqui no Empório Jardim comendo uma salada de frutas com iogurte e mel, quando recebo um áudio da minha amiga do Leme sobre a Karin Hils..

Acontece que a cantora confessou ter feito um aborto na época em que integrava o grupo Rouge, criado em 2002. Karin disse que essa tomou a decisão porque não tinha a intenção de ser mãe solo e por estar iniciando sua carreira.

Ela comentou sobre o assunto durante uma entrevista à Revista Quem. A artista explicou que tomou essa atitude como um ato necessário naquele momento de sua vida, já que um bebê não fazia parte dos seus planos.

“Estava no início da minha carreira, não estava pensando em ser mãe naquele momento em que estava surgindo uma grande oportunidade. Eu não tive apoio do pai [da criança]; pelo contrário, ele apoiou para que isso não acontecesse. E eu não queria ser mãe solo. Na verdade, eu não queria ser mãe naquele momento da minha vida. Isso era muito claro”, explicou.

“Eu tive meu momento íntimo, foi tudo muito rápido, porque quando eu descobri eu estava no meio de um ensaio. Lembro que a única com quem comentei foi a Aline [Wirley]. Fiz o procedimento e depois descobri na terapia que não dei tempo para o luto. Foi assim quando a minha mãe morreu, eu me mudei de casa e vim para São Paulo.”

“Acho que, para poder tapar esses buracos, eu vou enfiando coisas, atividades e trabalho. Então, se você me perguntar como foi esse processo no dia seguinte, eu não sei te dizer, porque isso se apagou na minha mente”, completou ela.