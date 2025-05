Justin Bieber começa a seguir a atriz Cecília Sanchez e causa alvoroço na web

Amores, estava caminhando pela orla de Ipanema com um coco refrescante em mãos. Eis que dou uma pausa para recuperar as energias com meu isotônico natural, e recebo um print babadeiro de uma amiga.

Bem, acontece que o cantor canadense, Justin Bieber, causou alvoroço entre os fãs brasileiros após começar a seguir a atriz Cecília Sanchez, que integra o elenco da novela Dona de Mim, da TV Globo.

Como toda fã de música pop, Cecília já seguia o astro no Instagram, e com a novidade, agora ambos se seguem.

Fãs do cantor notaram a novidade e compartilharam o fato na web (Reprodução/Instagram)

Vale ressaltar que Hailey Bieber, esposa de Justin, tem sangue brasileiro, herdado da avó paterna nascida no Brasil. Fato que gerou proximidade entre o marido e a cultura brasileira.

Mas a pergunta que não quer calar é: Estaria o sr. e a sra. Bieber assistindo ‘Dona de Mim’ pela TV a cabo ou pelo globoplay?!